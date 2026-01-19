昨年のJLPGA（日本女子プロゴルフ協会）最終プロテストでトップ合格を果たした18歳の伊藤愛華が、明治安田生命と所属契約を結んだ。19日には、千代田区丸の内にある同社本社内で記者会見が行われ、意気込みを示した。【写真】伊藤愛華がキャップを脱ぎました間もなく始まる希望に満ちたプロゴルファーとしての道。それを明治安田生命とともに歩み出していく。全身、白のウェアで会場に登場した伊藤は、初々しい表情で「目標はルー