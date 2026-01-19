FIFA関係者らと面会する高市首相（右から2人目）＝19日午後、首相官邸高市早苗首相は19日、6月開幕のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のPRで来日した、国際サッカー連盟（FIFA）関係者らと官邸で面会した。優勝トロフィーを両手で掲げた首相は、昨年の自らの流行語にちなみ「頑張って頑張って頑張って頑張って頑張り抜いて、なんとかトロフィーを持ち帰ってほしい」と日本代表にエールを送った。2002年日韓大会