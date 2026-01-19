日本銀行が１９日発表した２０２５年１２月の「生活意識に関するアンケート調査」で、１年前と比べて支出が「増えた」と答えた人の割合から、「減った」と答えた割合を差し引いた支出指数は５０・９で、比較可能な０６年９月以降で最大となった。「増えた」の割合は６１・１％で、前回２５年９月から１・９ポイント上昇した。物価が１年前から「かなり上がった」は０・６ポイント増の７０・０％、「少し上がった」は０・２ポイ