ムーンムーンは、2025年12月20日から23日にかけて、全国の20〜60代で現在枕を使用している男女300名を対象に、インターネット調査により「枕の寿命と買い替え意識」に関する調査を実施した。現在使用している枕の使用年数については、「5年以上」が42.0%と最多となり、「3〜4年」が31.3%と続いた。3年以上同じ枕を使い続けている人は全体の7割を超え、枕が長期間使用されやすい寝具であることが分かった。一方、枕の寿命に関する認