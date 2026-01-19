BABYMETALの日本単独公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』が1月10日、11日にさいたまスーパーアリーナで開催された。【ライブ写真ギャラリー】昨年夏にリリースした最新アルバム『METAL FORTH』がアメリカ・Billboardアルバム総合チャートで、日本人グループとしては初のトップ10入り（9位）を果たしたほか、イギリス・THE O2 ARENAやアメリカ・Intuit Domeと世界各地でアリ