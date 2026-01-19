アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/19営業日時点＝ 上海重油 0.82％ 大連ポリエチレン -0.43％ 大連とうもろこし -0.43％ 上海異形鉄筋 -0.78％ 上海ゴム -0.97％ 上海銅 -1.19％ ＊数値は前日比％