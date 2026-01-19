ロッテのドラフト４位・桜井ユウヤ内野手（１８）＝昌平＝が１９日、ロッテ浦和球場で取材に応じて、ローリングス社に極太バットを発注したと明かした。「自分の感覚的にはバットの面が大きければ大きいほど（投球に）当たると思っています。とにかくバットの芯の部分を太くしてもらって、グリップは握りやすく細くしてもらいました。『スマブラ』（任天堂のゲーム）のデデデというキャラクターが持っているハンマーのイメージ