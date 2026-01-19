京都市は１６日までに、庁舎内のスペースの活用策として京都市役所本庁舎地下２階オープンスペースに「キッズスペース」を試験的に設置することを発表した。同市は、市庁舎整備にあたり「市民に開かれた庁舎」を掲げ、閉庁日も庁舎の一部を開放するなどの取り組みを行っている。今回の取り組みは、京都市定住・移住応援団の合同会社ＩＮＣＲＥＷからの提案で実現。市庁舎の有効活用や認知拡大だけではなく、子育て世帯の市政に