第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）のハンデが、１月１９日、発表された。トップハンデは２４年紫苑Ｓ覇者のクリスマスパレード（牝５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）で５６キロ。重賞２着６回のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）とエリザベス女王杯５着のココナッツブラウン（牝６歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）が５５・５キ