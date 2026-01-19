河南省商丘市にある新エネ車メーカーの組立工場で働く作業員。（２０２５年１２月１２日撮影、商丘＝新華社配信／李恒）【新華社北京1月19日】中国国家統計局は19日、2025年の全国の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）が前年比5.9％増加したと発表した。