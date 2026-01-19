経団連との懇談会であいさつする高市首相（右から2人目）＝19日午後、首相官邸高市早苗首相は19日、レアアース（希土類）など重要物資の対日輸出規制を強めた中国に対し、有志国と連携して経済的威圧を講じるべきではないと申し入れを行うと明らかにした。首相官邸で開いた経団連の筒井義信会長らとの懇談会で述べた。高市氏は、経済安全保障の観点から重要物資を特定国に過度に依存せず、調達先の多角化を図るように要請。「