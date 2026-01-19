歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムを更新。1月18日の午前中に行われた2026年の初釣りでクロマグロを釣り上げたことを報告しました。 【写真を見る】【 近藤真彦 】大物「クロマグロ」釣り上げ笑顔「松方さんにも見せたかった」と感激2026年初釣り1投目で「まさか」近藤さんは「どうだ〜！初釣り1投目ななんとクロマグロ〜！どこかの社長安くしますよ〜（笑）松方さんにも見せたかった〜！」とコメント。「今年