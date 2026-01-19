RIZINにも参戦している格闘家の矢地祐介（35＝フリー）が19日までに自身のツイッターを更新。「IBJJFヨーロピアン」に出場した俳優・玉木宏（46）と岡田准一（45）について言及した。ブラジリアン柔術シーンにおける世界4大メジャー大会の一つである「IBJJFヨーロピアン」に出場した両者。玉木は男性紫帯マスター4の70キロ部門で見事銅メダルを獲得。岡田はライトフェザー級トーナメント初戦から優勝候補の1人でもあった黒帯五