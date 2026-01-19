松竹は19日、「歌舞伎美人」公式サイトを更新。東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして、建造物損壊の疑いで現行犯逮捕された歌舞俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）の20日以降の「新春浅草歌舞伎」（東京・浅草公会堂）休演を発表した。「浅草公会堂『新春浅草歌舞伎』、第1部、第2部、中村鶴松休演のお詫びと配役変更のお知らせ」と題してサイトを更新。「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」とした