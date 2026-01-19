開設７５周年記念競輪「いわき金杯争奪戦・Ｇ３」が２２日から２５日まで、福島県の平競輪場で開催される。このＰＲのため、いわき市産業振興部公営競技事務所の木村丈二所長ら関係者が１９日、同競輪場応援サポーターの山口みのりさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。今年は福島県などに甚大な被害を及ぼした東日本大震災から１５年、またいわき市市制施行６０周年で、暮れには同競輪場で初めてＫＥＩＲＩＮグ