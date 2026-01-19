Luupと連携協定を結び、電動キックボードの試乗に臨む京都府の西脇隆俊知事（右）＝19日午後、京都府庁京都府は19日、電動キックボード大手Luup（ループ、東京）の車両を職員の公務移動に利用しようと、同社と連携協定を結んだ。近距離移動の利便性向上や、交通費の削減が狙い。府によると、同社と協定を結び、車両を公務に利用する自治体は全国初という。府職員はこれまで、公務の移動には公用車の他、電車やバス、タクシーを