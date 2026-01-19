持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2026年1月19日から23日まで「超まぐろ寿しフェア」を開催しています。まぐろ好き必見！平日限定のお得フェア1月19日から23日までの平日限定で、「まぐろ」をしっかり堪能できるフェアを開催中です。にぎりや鉄火巻きも入った、幅広い世代が楽しめるラインアップになっています。・超まぐろ寿しまぐろ8貫、ねぎまぐろ6貫、鉄火巻き1本が入ったお買い得セットです。価格は1242円。・超とろまぐろ寿し