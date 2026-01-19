プラザホールディングスがこの日の取引終了後、９万７４００株の立会外分売を実施すると発表した。株主から一定数量の売却意向があったことに加えて、スタンダード市場における上場維持基準への適合状況を考慮し流動性向上を図るのが狙い。分売予定期間は１月２６～２７日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき２５００株（