「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）3位G335 Corded Gaming Headset ブラックG335BK（ロジクール）4位G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset BlackG321-BK（ロジクール）5位Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1