19日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6937枚だった。うちプットの出来高が3815枚と、コールの3122枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の217枚（1円高4円）。コールの出来高トップは6万円の474枚（39円安75円）だった。 コールプット 出来高前日