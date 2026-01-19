19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2533枚だった。うちプットの出来高が2135枚と、コールの398枚を上回った。プットの出来高トップは5万500円の306枚（110円高1165円）。コールの出来高トップは5万4000円の136枚（195円安1970円）だった。 コールプット 出