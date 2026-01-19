19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万8000円の5枚（855円）だった。プットのの合計出来高は24枚。プットの出来高トップは1万円の14枚（変わらず3円）だった。 コールプット 出来高前日比