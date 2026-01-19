フレンドリー [東証Ｓ] が1月19日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の6500万円の黒字→700万円の赤字(前期は2800万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の6600万円の黒字→600万円の赤字(前年同期は1300万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。