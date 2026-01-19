中国の2025年の出生人口が792万人と過去最少だったことが、中国のSNS上で話題になっている。中国国家統計局は19日、25年末時点の中国本土の人口が前年比で339万人減少し、14億489万人だったと発表した。人口減少は4年連続となる。また、25年の出生数は792万人となり、1949年の建国以降で最少となった。24年の出生数は954万人で、およそ162万人の大幅減となった。この情報に、中国のネットユーザーからは「これは良いことだ。出生人