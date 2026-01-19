ゆずずは1月19日、「散歩を拒否する行動(いわゆる拒否柴)」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年11月14日、柴犬を飼っている成人男性・成人女性200名を対象にインターネットで行われた。「拒否柴」に関する調査○柴犬の飼い主の約6割が「拒否柴」を経験柴犬を飼っている成人男女200人に「愛犬に散歩を拒否されたことはありますか?」と尋ねたところ、「ある」112人、「ない」88人という結果なった。半数を超える飼