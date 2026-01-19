マイボイスコムは1月16日、ワインに関するインターネット調査の結果を発表した。調査は2025年12月1日〜12月7日、11,183名を対象にインターネットで行われた。○ワインの飲用頻度ワインの飲用者は5割強だった。週1回以上飲む人は1割弱、ワイン飲用者の2割弱となっている。普段、どのくらいの頻度でワインを飲みますか?(直近1年間)○よく飲むワインの種類ワイン飲用者がよく飲むワインの種類は(複数回答)、「赤ワイン」が75.6%、「白