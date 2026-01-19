中国国家統計局が1月19日に発表したデータによると、2025年、中国の1人当たりの可処分所得は4万3377元（約98万3600円）で、物価要因を除いた実質成長率は5．0％だったということです。データによると、居住地別では、2025年の都市部住民1人当たりの可処分所得は5万6502元（約128万1200円）で、前年と比べて名目上の成長率は4．3％で、実質成長率は4．2％だったということです。農村部住民1人当たりの可処分所得は2万4456元（約55万