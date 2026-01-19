家庭語学学習アプリ「トド英語」を提供するEnuma Japanは2026年1月15日、子どもの英語学習に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は2025年5月に3歳~小学2年生の子を持つ保護者432人を対象にインターネットで実施した。子どもの英語学習に関するアンケート「子どもに英語を学ばせたい理由」に関するアンケート調査では、「子どもの将来の選択肢を広げると思うから」という回答が一番多く、2位が「英語を話せることで自信を