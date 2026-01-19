三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)、三井住友銀行、三井住友カードは、法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」の新機能および、「三井住友カード ビジネスオーナーズ」の最上位ラインナップとなる「三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード」を発表した。Trunkやビジネスオーナーズ、Olive向けの新商品が登場また個人向けには、国内初となる「クレジットカードによる外貨自動積立サービス」を開始