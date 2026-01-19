ソニーネットワークコミュニケーションズは1月19日、高速光回線サービス「NURO 光 10ギガ」向けの新しいルーター一体型ONU「NSD-G3100T」を発表した。Wi-Fi 7に対応し、ワイヤレスでも10ギガ回線のメリットを生かしやすくなる。1月19日以降にNURO 光 10ギガを新規契約したユーザーに順次提供する。ソニー製のルーター一体型ONU「NSD-G3100T」NSD-G3100Tは、ソニー製のルーター一体型ONU（回線終端装置）。Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）