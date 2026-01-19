山田裕貴が主演をつとめる映画『爆弾』が興行収入30億円を突破し、話題となっている。「同作は日本最大級のミステリーランキング『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）で1位を獲得したベストセラー小説『爆弾』の映像化作品で、東京のどこかに“爆発予定の爆弾”が仕掛けられたという事態の中、取調室での攻防と都内各地での爆弾捜索の行方を同時進行で描き出すリアルタイムサスペンスです。2025年10月31日に公開さ