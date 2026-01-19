Photo: covacova. 2025年7月23日の記事を編集して再掲載しています。外出にサングラスは必需品。紫外線をカットしつつ、目元も涼しく見せてくれる。でももし、そのサングラスで音楽も聴けるとしたら？3COINSで見つけた「オーディオサングラス」は、まさにそんな体験を叶えてくれる新感覚のアイテムでした。イヤホンなしで音楽を聴くという新感覚