12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したDeNA・相川亮二監督が、春季キャンプで投手陣の球を受けることを示唆した。相川監督は「秋のトレーニング中、ブルペンに入って何人かのピッチャーを受けたんですけど、春もぜひブルペンに入って、とっていきたいと思いますね。フォーク落ち球系は苦しいですね」と語った。同番組に出演した高木豊氏から「受けてみるとわかるもの？」と話を振られると、相