【Smart Factory Tycoon】 無料期間：1月21日3時まで GrabTheGamesは、Turquoise Revival Gamesが開発するPC（Steam）用シミュレーション「Smart Factory Tycoon」を1月21日3時まで無料で配布している。 本作はロボットを使って工場を建設し、製品を作り納品して遊ぶシミュレーションゲーム。ロボットは気球やトロッコ、パラシュートなどで工場へやってきて、充電式