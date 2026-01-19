去年12月、佐賀市の駐車場で、バイク3台から排気音を軽減するサイレンサーを盗んだとして、自称整備士の33歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、佐賀市の自称整備士、近藤純一容疑者（33）です。警察によりますと、近藤容疑者は去年12月14日午後8時45分ごろ、佐賀市諸富町の飲食店の駐車場で、バイク3台からサイレンサー3個、合わせて時価2万4000円相当を盗んだ疑いです。サイレンサーはバイク