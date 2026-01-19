楽天の新人１２選手は現在、海外で合同自主トレを行っている。海外での新人合同自主トレは球団初の試み。１０日から始まり、２２日まで実施する予定になっている。体調不良で入寮が遅れたドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝も無事に参加。「最初は出遅れましたが、ここまで順調に来ていると思います。日本とは違う環境ですが、同期のみんなと集中してトレーニングできています。キャンプインからしっかりアピール