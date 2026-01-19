有馬記念で１６着のミステリーウェイ（セン８歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は、ドバイ・ゴールドカップ・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・芝３２００メートル）に予備登録したことが１月１９日、分かった。この日、社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。選択肢を増やす目的としている。現在は三重県の社台ファーム鈴鹿で調整中。状態を見ながら海外初挑戦を含め、今年の始動戦が決められる。