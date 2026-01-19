プロ野球のファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡が１９日、静岡市内の西ケ谷球場で合同自主トレをスタートさせた。今季から加入した前阪神の野口恭佑外野手（２５）が参加。早期ＮＰＢ復帰を目指して初日からバットを振った。野口は九産大から２０２２年育成ドラフト１位で阪神に入団。１年目のオフに支配下登録され、２年目のシーズン途中には一軍昇格し、プロ初安打、初打点をマーク。だが、３年目の昨季は一軍出場がない