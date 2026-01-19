プロ野球ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡が１９日、静岡市内の西ケ谷球場で合同自主トレをスタートさせた。巨人から派遣された古城茂幸ヘッドコーチ兼野手総合コーチ（５０）が初合流。昨季は巨人のコーチを務めた新ヘッドが、合同練習初日から精力的に動いた。練習前には、前西武の鈴木将平外野手（２７）ら４選手を除いた３３選手にあいさつ。午前中には投手を含め全選手を内野に集め、４か所でノックを消化した。午