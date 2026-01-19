お笑いタレント平野ノラ（47）が19日までにブログを更新。年明けに体調を崩し、入院していたことを明かした。平野は「年初めのラジオショーをお休みさせていただき、SNSの更新もなかったので一部の方々から大丈夫ですか？とご心配いただいていました。ありがとうございます」と切り出し、「実は年明けすぐに体調を崩して、そのまま入院になってしまいました」と告白。「年明けからの、3連休も重なった1週間の入院。きつかった