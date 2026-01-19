58分という短編でありながら、国内外で大きな反響を呼び、興行収入44億円を超えた劇場アニメ『ルックバック』。本展は、その完成された映画を振り返る場ではなく、制作の途中で生まれ、あるいは描かれなかったものまでを含めた「過程」に光を当てる試みです。photo by ©FASHION HEADLINE監督の押山清高氏は、本作を「抗いようのない時代の変化に対する問いであり、生存戦略」だと語ります。AIがあらゆるものを生成できる時代