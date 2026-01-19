山瀬は昨季イースタンで打率3割超えと打てる捕手としても注目されている（C）産経新聞社V奪回を目指す巨人では扇の要となる捕手起用にも注目が高まりそうだ。昨季開幕マスクを被った甲斐拓也はシーズン途中に負傷、かわって存在感を示したのは「打てる捕手」としても活躍が光った岸田行倫だった。【今期の展望】巨人を悩ますベテランの存在！この3名を今季はどのように起用していくべきなのか？高木が考えるベテラン選手の扱い方