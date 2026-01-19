ベリンジャーはヤンキースを退団するのか(C)Getty Imagesヤンキースは、FAとなったコディ・ベリンジャーの獲得交渉において妥協しない姿勢を鮮明にしたようだ。米メディア『ClutchPoints』は「例え、2025年シーズンにチームで最も活躍した打者の一人を失うリスクを冒すことになったとしても、その決意は揺るがない。長引く交渉を経て、球団は、これ以上ベリンジャーをめぐる激しい争奪戦（マネーゲーム）には加わらない方針を