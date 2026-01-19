◆大相撲初場所９日目（１９日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が西１７枚目・羽出山（玉ノ井）に押し出しで敗れ３勝６敗となった。新入幕の羽出山は初日から８連敗と結果が出ていない。羽出山のもろ手を受けるとすぐに引いてしまった。物言いが付いたが、友風の足が先に出ていて、軍配通りとなった。「何も言うことはないです。物言い？負けた感じはしました。（相手が）やったことのない立ち合いをした