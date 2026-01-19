米ホワイトハウスでインタビューを受けるトランプ大統領＝14日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】第2次トランプ米政権の発足から20日で1年。トランプ大統領はベネズエラを攻撃し、デンマーク自治領グリーンランドの領有も狙う。欧州との相互不干渉や西半球で米国の覇権を求める「ドンロー主義」が鮮明だ。米国内では、異論を唱える者を司法省が捜査して圧力を強化。既存の規範を無視した力による支配が先鋭化して