巨人は１９日、ジャイアンツタウンスタジアムで育成練習を行った。投手はキャッチボールやノックで汗を流し、野手は今年に入って初となるシートノックを実施した。育成３年目の宇都宮葵星（きさら）内野手は二塁と右翼で打球を受け、軽快な動きを披露。フリー打撃ではサク越えを放ち、順調な調整ぶりを見せた。宇都宮は２年目の昨季、２軍で８４試合に出場して打率２割８分９厘、１本塁打、１６打点。５０メートル走５秒９の快