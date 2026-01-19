日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。中田氏は「今日仕事でレジェンド2人と共演してきました！いろんな野球の話を聞けて勉強になったし楽しかったです！」と、共に関西出身の古田敦也氏、T-岡田氏との3ショットを投稿した。中田氏とT-岡田氏は高校時代からそれぞれ大阪桐蔭と履正社で対戦、プロ入り後もパ・リーグの本塁打