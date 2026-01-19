タレントのユージが19日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。高市早苗総理が同日夕方の記者会見で宣言するであろう「衆院解散」について、逆張りした。ユージはここまで高市首相が自身の言葉で解散について言及していない点に注目。「そもそも気になったのは、この時期にやるって誰も予想していなかったじゃないですか。政治に詳しい人ですら。そんななかで意外なこういう形である種、みんなの期待を裏切った。高市