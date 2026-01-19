政治団体「日本誠真会」の?よしりん?こと吉野敏明党首は１９日、次期衆院選へ向け、立憲民主党の原口一博衆院議員が国政政党化を予告している政治団体「ゆうこく連合」への全面支援を表明した。吉野氏は高市早苗首相が解散声明を予定していることで「今回の衆議院議員選挙では、日本誠真会という政治団体として、そして党首の吉野敏明として、ゆうこく連合と原口一博先生を全面的に支援する、という立場をとりたいと思います。