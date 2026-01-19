元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の初公判期日が３月１３日に決まった。東京地裁などへの取材で分かった。斉藤被告は２０２４年７月に東京・新宿区に停車されたロケバス車内での２０代女性に対する不同意性交等罪、不同意わいせつ罪で昨年３月、在宅起訴されていた。その後に関東圏を中心にバウムクーヘンの路面販売を開始しており、大きな話題になっていた。